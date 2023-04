FEYENOORD-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. In attacco torna Abraham, ballottaggio Ibanez-Llorente

Primo atto del quarto di finale di Europa League per la Roma, attesa questa sera dalla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Pochi cambi per Josè Mourinho, che in attacco rilancia Tammy Abraham. Alle sue spalle torna Pellegrini, affiancato da Dybala. Dubbio soltanto in difesa, con Ibanez e Llorente che si giocano una maglia. Per il resto tutto confermato: Rui Patricio tra pali, con Smalling e Mancini a completare la linea difensiva. In mezzo al campo Matic e Cristante, con Zalewski e Spinazzola sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Dybala; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.