Gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione in Premier League per Nicolò Zaniolo, vicino all'addio alla Roma: per ora sono state rifiutate le proposte di prestito arrivate da West Ham e Tottenham. Intanto, secondo le informazioni del sito del quotidiano, la Roma ha individuato il sostituto del 22 giallorosso: si tratta di Gerard Deulofeu dell'Udinese. L'operazione da 10 milioni per portare il classe '94 nella capitale verrà concretizzata appena sarà ceduto Zaniolo.

(repubblica.it)

