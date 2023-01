Mourinho non si alza mai. Pellegrini esce dopo 45′

Guarda la premiazione di Paulo Dybala in panchina in silenzio e ci rimane per quasi tutto il resto della partita. José Mourinho non sembra più lui. Dà l’impressione di aver perso l’entusiasmo che lo ha mosso nel suo primo anno e mezzo di Roma. Il suo sguardo fiero nel vedere la Joya ricevere la targa regalata dal club giallorosso perché diventato campione del mondo, parla più di mille conferenze stampa. Lui ne vorrebbe 11 di giocatori così, di campioni, di calciatori che vanno oltre i loro limiti solo per amore del calcio. [...] Si è alzato una volta e lo ha fatto per dire a Zaniolo di entrare in area durante un calcio d’angolo. Per tutti primi 45 minuti lo spazio davanti alla panchina della Roma è stato vuoto, oppure, occupato dal suo collaboratore Rapetti. E come se non bastasse, nell’intervallo ha dovuto sostituire Pellegrini per infortunio muscolare e inserire Dybala al suo posto. [...]

(Il Messaggero)