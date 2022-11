Dopo essere rientrato a Roma, su ordine del club dei Friedkin, Rick Karsdorp sarà valutato dallo staff sanitario giallorosso per accertare il malessere psicologico lamentato dal giocatore. Attualmente però a Trigoria non sono presenti dirigenti - sono tutti impegnati nella tournée in Giappone - per questo il confronto tra il calciatore, il suo agente e i vertici romanisti non ci sarà prima di martedì.

(gazzetta.it)

