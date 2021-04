Fonseca, le bugie (da noi) hanno le gambe corte

Dobbiamo delle scuse a Paulo Fonseca che giovedì sera, dopo aver battuto l’Ajax, un’autentica impresa, con l’educazione e la misura che gli abbiamo sempre riconosciuto ha manifestato il proprio disappunto per alcune “bugie” scritte di recente sulla Roma. Una (“bugia”) appartiene in qualche modo al Corriere dello Sport (...) Ed è la notizia relativa al duro confronto tra il tecnico e i giocatori che si stavano allenando a Trigoria il giorno di Pasqua. Uscita dal centro sportivo e verificata a più riprese la notizia si è rivelata - dopo la pubblicazione - parzialmente infondata: il clima quella domenica non era dei migliori, come è naturale dopo una brutta sconfitta, ma l’unico scontro verbale che in effetti è avvenuto riguardava un “rumoroso” disaccordo su una punizione nella partitella d’allenamento. (...)

(corrieredellosport.it)

