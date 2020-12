Il WWF e lo stadio: il Flaminio ipotesi da sostenere

CORSERA - Il WWF va a sostegno dell'ipotesi Flaminio per lo stadio della Roma. La posizione dell'associazione è stata espressa in un articolo scritto da Andrea Filpa, delegato per il Lazio, e pubblicato sull'edizione romana del "Corriere della Sera"

"Lo stadio della Roma - si legge - è stato ipotizzato in un posto che una urbanistica normale non avrebbe mai preso in considerazione; ma per difendere questa proposta, avanzata da un privato, le amministrazioni comunali di Roma si sono dichiarate disponibili a concedere varianti per centinaia di migliaia di metri cubi, a chiudere gli occhi su decine di arresti, a conduce due diligence dichiarate assolutorie ma mai rese interamente pubbliche, accettato passaggi di mano di ben dubbia moralità istituzionale. Il 21 novembre si scopre una ulteriore nudità - i suoli sono pignorati - e il nuovo partner intende volgere lo sguardo altrove, anche a quello stadio Flaminio che - a precise condizioni - potrebbe evitare circa 80 ettari di consumo di suolo sulle sponde del Tevere".