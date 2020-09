Calciomercato Roma, nuova offerta per Smalling: lo United apre, c'è fiducia

La Roma continua ad insistere per l’acquisto di Chris Smalling dallo United e ha presentato una nuova offerta che non ha trovato un secco no da parte degli inglesi. Anzi, nell’insieme il difensore viene valutato diciotto milioni, 3 sono quelli del prestito oneroso di un anno fa, 3 quelli del prestito oneroso di questa stagione, 12 quelli dell’obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. Il Manchester, che ha sempre detto di volerne almeno 20 per il suo difensore, ha aperto alla trattativa, vorrebbe inserire qualche bonus, ma non è più rigido come nei giorni scorsi, anche grazie alla volontà del centrale di tornare in giallorosso.

(gazzetta.it)

