L'Udinese in azione solitaria, furia Dal Pino

Quanto successo ieri in assemblea di Lega è inedito: protagonista l'Udinese con il vicepresidente Stefano Campoccia, video collegato nella riunione con gli altri vertici dei club, e l'azionista di riferimento Gianpaolo Pozzo. Dopo che il primo aveva votato sulla data per la ripresa della stagione, ecco una lettera destinata al presidente Dal Pino e, tra gli altri rappresentanti delle istituzioni sportive e politiche, anche al ministro Spadafora da parte di Pozzo: nella lettera chiede al governo una disposizione con cui, in caso di ripartenza, sollevi club e medici sociali da ogni eventuale responsabilità successiva. Episodio che ha mandato su tutte le furie Dal Pino.

(Gasport)