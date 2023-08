Eppur si muove

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Dopo il giovedì nero per la gran parte della tifoseria della Roma, dopo un blackout che ha segnato l'assenza di speranza perché da metà mattinata al tardo pomeriggio l'ottimismo si è smarrito per i molti condizionati dall'arrivo di Azmoun e dal guaio muscolare di Renato Sanches (solo gli stolti non mettevano in preventivo i possibili guai del portoghese), il venerdì non sarà black perché in Inghilterra (maneggiare con cautela quando le fonti sono i tabloid) si scaldano i motori per il last minutes Lukaku alla Roma. Parlavamo di miracolo finanziario e non di mission impossible. Abbiamo scritto e detto che nessuna delle parti in causa chiude ermeticamente la porta pur mantenendo alta, in modo giusto e sacrosanto, la volontà di non illudersi e non illudere. Perché un miracolo finanziario non si realizza senza fatica, circospezione e superando gli ostacoli. Zero illusioni quindi, ma una possibilità. Il calciomercato funziona così. La Roma non vuole che la sessione si chiuda con Azmoun. Lo stesso Mourinho, atteso in conferenza stampa da chi lo conosce poco pronto a farsi esplodere, aspetta la fine della sessione per esprimere il suo giudizio sul lavoro del club. Perché senza illusioni la possibilità esiste. Una trattativa presuppone che oltre alle parti in causa (cedente, acquirente e calciatore) ci siano figure preposte per stesura di contratti (che poi vanno firmati), studi legali, intermediari. La grossa macchina è in moto. Quindi in conferenza stampa parlerà dei suoi ragazzi, del Verona, dell'oggi. Per commentare il mercato della Roma c'è tempo. Una settimana per la precisione.

In the box - Augusto Ciardi