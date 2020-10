Domani il Milan, out Smalling. Fonseca: "Non giochiamo contro Ibrahimovic ma contro la squadra". Ds: Emenalo è in pole

Sfumati Rangnkik e Paratici e defilatosi Boldt, stando alle cronache Michel Emenalo è il candidato forte per il ruolo di ds della Roma. Sembra essere tra i preferiti di Friedkin.

Con Mancini disponibile torna la difesa a tre già proposta con Udinese e Juventus. Confermata l'assenza di Smalling da Fonseca in conferenza: "Sta bene ma non è pronto per il Milan. Penso che tornerà per la gara di giovedì prossimo di Europa League".

Sul match di domani sera si è così espresso: "Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra e giocheremo per vincere".

Tra i convocati prima volta per Farelli.

Che l'ambizione sia reciproca è quanto si apprende dalla conferenza stampa di Pioli in casa Milan.

Coronavirus: è stato varato il dpcm odierno dal presidente Conte che, con la chiusura di teatri e cinema ha imposto le porte chiuse negli stadi.

