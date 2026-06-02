Instagram, Ndicka: "Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche. Siamo orgogliosi per percorso fatto insieme" (VIDEO)

Negli ultimi giorni si è registrato soprattutto da parte dell'Inter un forte interessamento per Evan Ndicka. Il pilastro della difesa giallorossa è uno degli indiziati per ottenere un'importante plusvalenza entro il 30 giugno. Intanto, su Instagram, Ndicka, che tra pochi giorni sarà impegnato con la sua Costa D'Avorio al Mondiale, ha pubblicato un video riepilogativo della stagione vissuta e il suo bilancio è certamente positivo. "Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche, grandi insegnamenti e ricordi che porteremo sempre con noi. Siamo orgogliosi del percorso fatto insieme e vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno costante" ha scritto il numero 5 giallorosso.



