Instagram, gli auguri di Aldair a Pellegrini: "Hai sempre lottato per questi colori" (FOTO)

Compie oggi 30 anni Lorenzo Pellegrini. Un giorno inevitabilmente speciale per il numero 7 giallorosso e tra i messaggi di auguri è arrivato anche quello della leggenda brasiliana Aldair. L'ex difensore con un post su Instagram ha dedicato un bel messaggio a Pellegrini: "Tanti auguri, Lorenzo. In questi anni hai vissuto tante emozioni con questa maglia, alcune bellissime e altre più difficili. Ma hai sempre continuato a lottare per questi colori. Ti auguro una giornata speciale e tante soddisfazioni per il futuro. Buon compleanno".



