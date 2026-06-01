FOTO - Instagram, le foto ricordo di Dybala: tra gli scatti Soulé con la maschera di Tsimikas

Paulo Dybala, attualmente in vacanza in Argentina, ha condiviso un carosello di foto sul proprio profilo social che ha catturato l'attenzione dei tifosi giallorossi. Tra gli scatti dedicati alla figlia Gia e alla moglie Oriana Sabatini, l'attaccante ha inserito alcune immagini scattate durante le varie esperienze con la Roma, tra cui una carbonara consumata al centro sportivo di Trigoria e una foto scattata di nascosto a Neil El Aynaoui sulla pista di un aeroporto. A riscuotere maggiore successo è stata però la foto che ritrae Matias Soulé in posa mentre indossa una maschera con il volto di Konstantinos Tsimikas. Nonostante il terzino greco, arrivato in prestito dal Liverpool, sia stato impiegato raramente da Gian Piero Gasperini e sia destinato a rientrare in Inghilterra, lo scherzo social testimonia l'ottimo clima e il legame creatosi all'interno dello spogliatoio.



