Instagram, l'artista Drugi colpisce ancora: Malen diventa super sayan sui muri di Roma (FOTO)

Ormai è oggettivo che l'uomo chiave della rincorsa della Roma alla Champions League è sicuramente stato Donyell Malen che a suon di gol sta trascinando i giallorossi. Il suo impatto ha conquistato i tifosi giallorossi e sui muri della città è comparsa una nuova opera fatta dall'artista Drugi, ormai solito dedicare questi murales ai simboli romanisti. L'ultimo capolavoro è dedicato proprio all'olandese, che è stato raffigurato come Goku nel cartone Dragonball nella sua celebre trasformazione in Super Sayan.



