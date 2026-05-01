Instagram, il messaggio di Dybala per la Festa dei lavoratori: "Non si tratta solo di lavorare, ma di dare tutto ogni giorno" (FOTO)

In tanti paesi del mondo il 1° maggio si celebra la "Festa dei lavoratori" e Paulo Dybala ha voluto celebrare questo giorno tramite una storia pubblicata su Instagram: "Non si tratta solo di lavorare, ma di dare tutto ogni giorno", il messaggio motivazionale pubblicato dalla Joya. L'attaccante argentino ha lavorato duramente in questi mesi per recuperare dall'intervento chirurgico effettuato al menisco e ora è pienamente tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini, il quale conta moltissimo su di lui per questo finale di stagione.