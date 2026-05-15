Instagram, Dybala saluta El Shaarawy: "Grande Faraone". Ziolkowski: "Leggenda". Aldair: "Sempre corretto e al servizio della Roma, in bocca al lupo" (FOTO)

Nella serata odierna Stephan El Shaarawy ha annunciato l'addio alla Roma al termine della stagione e il Derby della Capitale sarà la sua ultima partita allo Stadio Olimpico . Il Faraone ha scritto una bellissima lettera su Instagram dedicata al club e ai tifosi e anche i suoi compagni di squadra hanno commentato il video: "Grande Faraone", il messaggio di Paulo Dybala. "Rispetto", scrive Manu Koné. Jan Ziolkowski, invece, definisce El Sha "Leggenda". Cuori e applausi da parte di Daniele Ghilardi, Kostas Tsimikas, Devyne Rensch, Gianluca Mancini, Niccolò Pisilli, Matias Soulé e Mile Svilar.

"Ci sono giocatori che fanno rumore. E altri che si fanno rispettare con il lavoro, il silenzio e l’amore per la squadra. Stephan in questi anni è stato questo - il bel messaggio di Aldair su Instagram -. Sempre pronto, sempre corretto, sempre al servizio della Roma. Uno così farebbe comodo a qualsiasi squadra. In bocca al lupo per tutto, ragazzo".



