Instagram, Bruno Conti ricorda Di Bartolomei: "Sei sempre nel mio cuore, mio capitano" (FOTO)

32 anni fa, il 30 maggio 1994, ci lasciava Agostino Di Bartolomei. L'iconico capitano giallorosso fu ritrovato senza vita a Castellabate. Il suo ricordo resta assolutamente indelebile. Il club giallorosso nella giornata di oggi ha voluto ricordarlo sui propri canali ufficiali. Con un post pubblicato su Instagram, anche Bruno Conti ha voluto omaggiare Agostino Di Bartolomei con un messaggio toccante: "Sei sempre nel mio cuore mio Capitano" ha scritto Conti nel post accompagnato dalle note del celebre brano di Antonello Venditti "Tradimento e perdono".



