Instagram, Arena ricorda il gol contro il Torino: "Grato" (FOTO)

Antonio Arena ha ricordato con una storia pubblicata su Instagram il suo gol all'esordio con la Roma arrivato nella partita di Coppa Italia contro il Torino. Il classe 2009, pochi minuti essere entrato in campo, con un colpo di testa perentorio ha trovato la rete del momentaneo 2-2. La sua rete non è bastata ai giallorossi per vincere la partita e andare avanti nella competizione. "Grato" ha scritto l'attaccante ricordando quel momento indelebile.