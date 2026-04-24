Instagram, l'ex genero di Ranieri attacca: "Ho una lista di Giuda che quando sarà il momento farò piangere forte e chiaro" (FOTO)

Sono ore caldissime in casa Roma dopo l' addio di Claudio Ranieri e il comunicato ufficiale pubblicato in mattinata . Come rivelato dall'ormai ex Senior Advisor , la decisione è stata presa unilateralmente dalla società e intanto l'ex genero, il noto attore Alessandro Roia (sposato e successivamente separato con Claudia Ranieri, la figlia di Claudio), ha attaccato duramente la gestione dell'interruzione del rapporto tramite una storia pubblicata su Instagram: "Ho una lista di Giuda che, quando sarà il momento, farò piangere forte e chiaro. Pecoroni che non siete altro".