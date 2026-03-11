Instagram, Ferguson: 'Mi sono operato. Ora lavoro per tornare in forma'

Tra i numerosi giocatori che Gian Piero Gasperini deve fare a meno in questo periodo, figura da tempo anche Evan Ferguson. L'attaccante irlandese, reduce da un avvio complicato – con rumors su un possibile rientro anticipato dal prestito – aveva finalmente guadagnato minuti, fiducia e reti decisive, ma non gioca più dalla partita contro il Sassuolo del 10 gennaio.

Lo stesso Gasperini, alla vigilia di Genoa-Roma, ha confermato che la stagione di Ferguson è conclusa. Il giocatore ha rotto il silenzio sui social con un update chiaro: "Mi sono sottoposto con successo a un intervento per risolvere un problema preesistente, ora inizia di nuovo il lavoro per tornare in forma e a giocare nuovamente".

Dopo l'operazione alla caviglia, Ferguson – arrivato in prestito dal Brighton nell'estate 2025 – punta al recupero completo in estate.