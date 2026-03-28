Instagram, Aldair ricorda l'esordio di Totti: "L'inizio di una storia unica". Il Capitano ringrazia (FOTO)

28 marzo 1993, una data storica per la Roma e per il calcio italiano. In quel lontano Brescia-Roma di esattamente 33 anni fa, Francesco Totti faceva il suo esordio in prima squadra con la maglia della Roma. L'idillio di una carriera che ha fatto la storia del calcio.

Tra i tanti messaggi social che hanno voluto omaggiare la ricorrenza, spicca il post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Aldair, campione d'Italia con la Roma nel 2001. Il brasiliano ha pubblicato un messaggio d'amore e riconoscenza nei confronti dello storico numero 10: "28 marzo 1993. L'inizio di una storia unica. Un ragazzo che sarebbe diventato capitano, simbolo e leggenda di questa maglia. Un legame eterno" ha scritto l'ex difensore giallorosso. Parole al miele che testimoniano come ancora oggi non manchi l'affetto tra i due.

Nella sezione commenti del post non è mancata la risposta di Totti: "Grazie amico mio" ha scritto l'eterno numero 10.



