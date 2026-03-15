Instagram, Dovbyk risponde ai rumors sul suo infortunio: "Continuiamo a lavorare, lasciateli scrivere" (FOTO)

Artem Dovbyk rompe il silenzio direttamente dalla palestra di Trigoria. Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, secondo cui l'attaccante ucraino avrebbe terminato anzitempo la sua stagione a causa del persistere del problema al tendine, è arrivata la secca smentita social del diretto interessato. Il centravanti giallorosso ha pubblicato uno scatto che lo ritrae seduto su una panca, impegnato in una sessione di allenamento individuale. A corredo della foto, un messaggio inequivocabile rivolto ai recenti rumors: "Continuiamo a lavorare, e lasciateli scrivere". Un segnale di determinazione da parte di Dovbyk, che sta continuando il percorso per tornare a disposizione di Gasperini.