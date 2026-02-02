Instagram, Zaragoza saluta il Celta Vigo: "Non sono stati solo sei mesi, ma ricordi per tutta la vita. Vi seguirò da vicino" (FOTO)

Dopo l'ufficialità del suo passaggio in giallorosso, Bryan Zaragoza ha affidato ai social il suo saluto al Celta Vigo. L'esterno spagnolo, arrivato a Roma dopo aver interrotto il prestito in Galizia, ha ripercorso le emozioni vissute negli ultimi mesi. Ecco le sue parole: "Celtistas, salutarvi da una città come Vigo e da una squadra come il Celta non è facile. Grazie a tutti i lavoratori del club per avermi fatto sentire uno di voi dal primo minuto, alla dirigenza per la fiducia e l'importante scommessa fatta in estate, ai miei compagni per essere uno spogliatoio unico in cui tutti remano nella stessa direzione, e allo staff tecnico per il trattamento, in particolare a Claudio, c'è un allenatore per molto tempo a Vigo. Grazie ai tifosi per l'affetto ricevuto in ogni partita, in ogni passeggiata che facevo per le strade della nostra città... siete il polmone di questo club. Alcuni diranno che sono stati solo sei mesi da niente, ma per me sono stati unici. Le notti di EuroCelta al Balaidos, l'ingresso in campo con Oliveira Dos Cen Anos (l'inno del centenario, ndr), la vittoria al Bernabéu... non sono solo sei mesi, sono ricordi per tutta la vita. Ve lo assicuro. Di nuovo, grazie di tutto. Molta fortuna per il resto della stagione. Vi seguirò da vicino. Imos".



