Instagram, Strootman ringrazia la Roma per la maglia in regalo. Il club: "I tuoi colori" (FOTO)

Il legame tra Kevin Strootman e la Roma si conferma solido nonostante il passare degli anni. L'ex centrocampista olandese ha condiviso una foto sul proprio profilo social per ringraziare la società giallorossa di un gradito omaggio ricevuto in occasione del suo compleanno (festeggiato lo scorso 13 febbraio).

Nella foto pubblicata da Strootman appare una maglia ufficiale della Roma personalizzata con il suo nome e lo storico numero 6. Ad accompagnare il dono, un biglietto con un messaggio di affetto da parte del club: "I nostri colori... e i tuoi colori! Con tanti auguri di buon compleanno da tutta l'AS Roma". Strootman ha risposto pubblicamente taggando l'account della società con un semplice: "Grazie".