Instagram, Manolas punge la Juve e ricorda Roma-Barcellona: “Certe imprese sono solo per Gladiatori” (FOTO)

Kostas Manolas, ex difensore della Roma e protagonista della storica rimonta contro il Barcellona, ha ripostato su Instagram un’immagine simbolica dell’Olimpico accompagnata dalla frase: “Certe imprese sono solo per Gladiatori”.

Il greco segnò infatti il gol del 3-0, che permise alla squadra allenata, a quei tempi, da Eusebio Di Francesco, di approdare alle semifinali di Champions League, scrivendo una pagina di storia non solo giallorossa, ma anche della competizione.

Il messaggio social arriva all’indomani dell’eliminazione della Juventus dalla Champions: i bianconeri, dopo aver rimesso in piedi la sfida nei tempi regolamentari, nonostante l'espulsione di Kelly al 48', sono usciti ai supplementari senza riuscire a completare la rimonta. La squadra di Spalletti ha vinto 3-2, risultato che non è bastato a fronte del 5-2 dell'andata in favore dei turchi (totale 7-5 per il Galatasaray).

Un riferimento che molti tifosi hanno interpretato come una frecciata. Manolas non ha aggiunto altro, ma la frase è bastata per riaccendere i ricordi romanisti di una serata magica.