Instagram, Svilar votato miglior portiere della Serie A: "Grazie Roma, grazie ai colleghi. Questo premio mi dà ancora più fame" (FOTO)

02/12/2025 alle 22:11.
screenshot-2025-12-02-221230

Mile Svilar ha vinto il premio di "Miglior portiere della Serie A" della scorsa stagione di campionato. Il portiere giallorosso ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare la società e i colleghi che hanno votato per lui:

"GRATITUDINE. Per prima cosa voglio ringraziare la Roma e la società per avermi dato la possibilità e l’opportunità di mettermi in mostra ai massimi livelli del calcio europeo. Questo riconoscimento non sarebbe mai stato possibile senza i risultati ottenuti dalla squadra e dalla solidità difensiva che abbiamo dimostrato negli ultimi mesi. Ringrazio anche i colleghi della Serie A per aver votato per me. Per finire, un grazie speciale alla mia famiglia, che mi sostiene sempre, nel bene e nel male. Questo premio mi dà ancora più fame e voglia di continuare così".