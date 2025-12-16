Instagram: Koné, la sua esultanza è un cult. La Roma: "Il proprietario della bandierina del corner" (VIDEO)

L'esultanza con la bandierina del calcio d'angolo è diventata un marchio di fabbrica per festeggiare le vittorie. Anche al termine del successo per 1-0 contro il Como, Manu Koné ha replicato la sua ormai celebre celebrazione. Il centrocampista francese, a fine partita, si è diretto verso il corner, ha sfilato la bandierina e l'ha portata con sé per festeggiare assieme ai tifosi presenti all'Olimpico.

La stessa Roma ha voluto celebrare il momento sui propri social, pubblicando un video dell'esultanza con la didascalia scherzosa: "Il proprietario della bandierina del corner".



