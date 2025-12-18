Instagram, Bove e Dybala insieme a lezione di primo soccorso con i ragazzi: "Una sfida e una responsabilità" (FOTO)

Un momento dedicato alla formazione e alla responsabilità sociale per Edoardo Bove e Paulo Dybala. I due calciatori hanno partecipato a un'iniziativa focalizzata sull'importanza del primo soccorso, tema a cui Bove si sta dedicando. A documentare l'evento è stato lo stesso Bove con un post sul suo profilo social. Nelle foto, lo si vede insieme a Dybala nel centro sportivo della Boreale con la Fondazione Giorgio Castelli, circondato da ragazzi, mentre partecipa a una dimostrazione pratica.

"La formazione al Primo Soccorso resta una sfida e una responsabilità", ha scritto il centrocampista, ringraziando poi l'argentino per aver condiviso con lui questa esperienza.





La risposta della Joya non si è fatta attendere. Dybala ha infatti ricondiviso il post di Bove nelle sue storie, aggiungendo il messaggio: "Grazie a te, amico".