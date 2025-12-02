Il cordoglio della Roma per la scomparsa di Arcadio Venturi: "Storico capitano, ha sempre dimostrato uno straordinario attaccamento ai nostri colori"

È venuto a mancare all'età di 97 anni Arcadio Venturi, storico calciatore giallorosso tra il 1948 e il 1957, nonché capitano in 101 partite ufficiali. E la Roma, sui social, ha espresso tutto il proprio cordoglio: "L’AS Roma apprende con dolore della scomparsa di Arcadio Venturi, storico capitano che ha sempre dimostrato uno straordinario attaccamento ai nostri colori. Ha portato la fascia al braccio in 101 partite ufficiali. Inserito nel 2016 nella Hall of Fame della Società, Venturi ha vestito per 9 stagioni la maglia giallorossa, collezionando 290 presenze e 18 gol, tra il 1948 e il 1957. È rimasto sempre un grande tifoso della Roma. Il Club partecipa al cordoglio, stringendosi al dolore della famiglia"

