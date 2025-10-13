Instagram, relax per Dybala e Oriana a Milano: "Qualche giorno con gli amici". E gli scatti con la famiglia Morata (FOTO)

Tappa a Milano per Paulo Dybala e sua moglie, Oriana Sabatini. La Joya, che ha assistito anche al torneo "Oysho Milano Premier Padel P1" in scena all'Allianz Cloud, ha condiviso su Instagram una serie di scatti con Oriana e la famiglia di Alvaro Morata, suo amico ed ex compagno alla Juventus, in particolare con la piccola Bella, di cui Dybala e Oriana sono padrino e madrina. "Qualche giorno con gli amici e la nostra bellissima figlioccia", il commento dell'argentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)