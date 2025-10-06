Instagram, Mancini esulta dopo la vittoria a Firenze: "Un altro step importante per il nostro cammino. Forza Roma!" (FOTO)

Nella giornata di ieri la Roma ha sbancato l'Artemio Franchi di Firenze e ha battuto per 1-2 la Fiorentina in occasione della sesta giornata di Serie A grazie alle reti di Matias Soulé e Bryan Cristante. Il giorno dopo il match Gianluca Mancini ha condiviso sul suo profilo Instagram tutta la gioia per questo importantissimo successo: "Un altro step importante per il nostro cammino. Forza Roma!", la didascalia che accompagna alcune foto della gara. Successivamente ha pubblicato uno scatto di uno dei tanti duelli con Moise Kean: "Daje Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Mancini (@gianlumancio_23)