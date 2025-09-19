Instagram, Pellegrini si scalda in vista del derby con la coreografia della Curva Sud: "Questo stemma mi appartiene" (FOTO)

Domenica alle ore 12:30 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la quarta giornata di Serie A. Tra i protagonisti della partita potrebbe esserci anche Lorenzo Pellegrini, il quale potrebbe ritagliarsi dello spazio in seguito all'infortunio di Paulo Dybala. Il centrocampista sembra essere già in clima derby e lo ha dimostrato su Instagram pubblicando una foto di una coreografia sfoggiata dalla Curva Sud in occasione di una sfida contro la Lazio: "Questo stemma ho nelle vene, questo stemma mi appartiene", recita lo striscione.