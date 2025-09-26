Instagram, Calafiori cuore giallorosso: l'ex romanista condivide un post dell'esultanza di Pellegrini nel derby (FOTO)

Nonostante l'addio nell'agosto del 2022, Riccardo Calafiori continua a seguire la Roma e ha celebrato la vittoria nel Derby della Capitale firmata Lorenzo Pellegrini. Il difensore dell'Arsenal ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto della pagina "laromadaily" in cui si vede il numero 7 esultare dopo il gol contro la Lazio. "Bentornato capitano", la didascalia che accompagna il post.