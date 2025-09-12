Instagram, Bove saluta la Fiorentina: "Grazie dal profondo del cuore. Mi piace pensare che la nostra storia non finisca qui" (FOTO)

Edoardo Bove saluta la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. Il centrocampista, fermo dallo scorso dicembre a causa del malore subito durante la partita tra Fiorentina ed Inter, affida a Instagram un lungo messaggio d'addio ai colori viola:

"Cara ACF Fiorentina,

ti ringrazio dal profondo del cuore.

Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi…

Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!

Cari Fiorentini,

in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore.

Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato.

Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!

Cara Firenze,

sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa.

Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi.

Te ne sarò per sempre grato!

Firenze

sei stata due volte Rinascita.

Edoardo"