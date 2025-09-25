Instagram, Bove e l'incontro con l'assessore Onorato: "Giocatore fortissimo e ragazzo incredibile" (FOTO)

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Edoardo Bove continua a dedicarsi al progetto Casaviola Sporting Center, ovvero il centro sportivo in cui è cresciuto. Il calciatore della Roma è stato ricevuto da Alessandro Onorato (assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del comune di Roma), il quale ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dell'incontro: "Con il presidente della Boreale, Leandro Leonardi, ed Edoardo Bove, un giocatore fortissimo e un ragazzo incredibile che si sta impegnando per valorizzare Casaviola Sporting Center, il centro sportivo dove è cresciuto. Un impegno prezioso, che gli fa onore e che rappresenta un contributo importante al lavoro che stiamo facendo per rivoluzionare l’impiantistica sportiva romana.

Viva Roma. Sempre".