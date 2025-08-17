Instagram, indizio social da Sancho: il calciatore ha rimosso tutte le foto dal suo profilo (FOTO)

La Roma sta cercando di regalare il grande colpo Jadon Sancho a Gian Piero Gasperini, anche se per il momento la trattativa non risulta facile per la continua indecisione dell'inglese. Di certo, però, il 25enne lascerà il Manchester United per andare a giocare altrove. Nel frattempo, Sancho ha preferito eliminare dal suo profilo Instagram ogni riferimento ai Red Devils ed ha svuotato l'account da ogni foto riguardante il calcio.