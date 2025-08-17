La Roma sta cercando di regalare il grande colpo Jadon Sancho a Gian Piero Gasperini, anche se per il momento la trattativa non risulta facile per la continua indecisione dell'inglese. Di certo, però, il 25enne lascerà il Manchester United per andare a giocare altrove. Nel frattempo, Sancho ha preferito eliminare dal suo profilo Instagram ogni riferimento ai Red Devils ed ha svuotato l'account da ogni foto riguardante il calcio.
Instagram, indizio social da Sancho: il calciatore ha rimosso tutte le foto dal suo profilo (FOTO)
17/08/2025 alle 11:39.