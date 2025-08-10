Instagram, Falcao ricorda il suo arrivo 45 anni fa: "Venni per aiutare a cambiare la storia della Roma…e insieme, ci siamo riusciti

Ormai 45 anni fa arrivava a Roma Paulo Roberto Falcao. La leggenda romanista ha pubblicato un post su Instagram per ricordare quel giorno, aggiungendo anche un bel messaggio:

"10 agosto 1980. Esattamente 45 anni fa arrivai a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, senza immaginare tutto quello che avrei vissuto con la maglia giallorossa. Questa fu la prima squadra che mi accolse. Sono stati 153 partite, 29 gol, 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e la finale della Coppa dei Campioni del 1984. Più dei titoli, sono stati anni di dedizione, passione e un legame unico con la città e i tifosi. Venni dal Brasile per aiutare a cambiare la storia della Roma… e insieme, ci siamo riusciti. Forza Roma!"

