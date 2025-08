Instagram, Calafiori ricorda l'esordio in Serie A con la maglia della Roma: "5 anni fa..." (FOTO)

Anniversario importante per Riccardo Calafiori, difensore centrale attualmente in forza all'Arsenal. Esattamente 5 anni fa, in occasione dell'ultima partita di campionato tra Juventus e Roma, il classe 2002 fece l'esordio ufficiale in Serie A con la maglia giallorossa. Il giocatore lo ha ricordato ripubblicando una foto di quel momento sul suo profilo Instagram con questa frase: "5 anni fa...".