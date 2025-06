Un grande riconoscimento per Evan Ndicka: il difensore di proprietà della Roma ha ricevuto il premio di giocatore ivoriano dell'anno ed ha ritirato anche la targa in suo onore. Ndicka, sempre presente e costante nel rendimento in giallorosso, ha condiviso su Instagram alcuni scatti della premiazione: "Sono molto orgoglioso di aver concluso la stagione vincendo il premio di giocatore ivoriano dell'anno. Grazie e ci vediamo presto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evan Ndicka (@evanndicka)