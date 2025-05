Instagram, Aldair presenta Roma-Fiorentina. La provocazione a Batistuta: "Sei venuto alla Roma solo per non farti più marcare da me?" (FOTO)

Oggi alle 18:00 la Roma affronterà la Fiorentina in uno scontro decisivo per la corsa alla Champions League. Tra i tanti tifosi che seguiranno la gara, anche "Pluto" Aldair. Il difensore brasiliano, come di consueto, ha pubblicato tramite il suo profilo Instagram una storia di presentazione al match lanciando anche una provocazione all'amico Batistuta, ex di entrambe le squadre: "Oggi Roma-Fiorentina. Bati dimmi la verità, ti sei trasferito dalla Fiorentina alla Roma solo per non farti più marcare da me?".