Instagram, Paredes dopo il derby: "Testa alta, davanti a noi ancora molte battaglie" (FOTO)

Il derby di Leandro Paredes è stato condizionato da un provvedimento disciplinare arrivato nei primi minuti di gioco per un fallo su Zaccagni. L'argentino ha offerto una prestazione sottotono rispetto al normale e a fine primo tempo è stato sostituito da Bryan Cristante. Nonostante ciò, però, il centrocampista non ha perso le speranze per il sogno Champions League e, tramite il suo account Instagram ha pubblicato un post aggiungendo la descrizione: "Testa alta, abbiamo ancora molte battaglie davanti a noi".

