Instagram, Candela ricorda la notte prima del derby del 5-1: "Io e Totti non riuscivamo a dormire"

Sale l'entusiasmo per il derby di domani tra Roma e Lazio. E un ex giallorosso che la stracittadina la conosce molto bene, Vincent Candela, ha raccontato su Instagram un aneddoto risalente alla notte precedente del famoso derby vinto 5-1 nel 2022. "9 marzo 2002, la notte prima del famoso derby 1-5. Siamo a Trigoria, e non riusciamo a dormire.. io e Francesco soprattutto. Gli busso in camera, Checco, andiamo a giocare a calcio- tennis in palestra? Ok, andiamo. Giochiamo sempre a calcio-tennis in palestra, e Mr Capello lo sa, ma quella sera viene a bacchettarci: Ragazzi! In camera è tardi! Replichiamo noi, Mr… non riusciamo a dormire, e poi tranquillo, domani sarà uno spettacolo vedrai.. Sappiamo tutti come è andata a finire, un super Vincenzo, ed un pallonetto strepitoso di Francesco… la volta dopo mentre giocavamo a calcio-tennis nessuno ci ha detto niente.. a domani! Carichi!! W el calcio! W la vita!"

