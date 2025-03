Instagram, tifoso incontra Hummels al semaforo. Il tedesco: "Felice per la vittoria. Forza Roma" (VIDEO)

Non è sceso in campo nella vittoria di ieri sera contro l'Athletic Club, ma Mats Hummels non ha nascosto la sua soddisfazione per l'importante successo. Il difensore tedesco dopo la partita, infatti, è stato intercettato da alcuni tifosi fermo a un semaforo su Lungotevere, e ha risposto così: "Sto bene, sono felice della vittoria! Forza Roma!".