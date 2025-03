Dopo la sconfitta della Roma per 3-1 contro l'Athletic Bilbao, che ha portato all'eliminazione dalla Europa League agli ottavi, Saelemaekers ha condiviso un messaggio di incoraggiamento sul suo profilo social: "Cadi 4 volte, rialzati 5! Testa alta e torniamo al lavoro! Daje Roma!". Ora, la Roma si concentra completamente alla rimonta in campionato, unica competizione rimasta, in vista della prossima partita contro il Cagliari.