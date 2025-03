Instagram, Oriana e lo scatto con Dybala post operazione: "Forza, tra poco tornerai di nuovo in pista" (FOTO)

Sono stati giorni complicati per Paulo Dybala, il quale nella giornata di ieri si è sottoposto in una clinica privata di Londra all'intervento chirurgico per la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Oriana Sabatini, moglie del talento argentino, ha pubblicato su Instagram una foto scattata proprio dopo l'operazione mentre abbraccia il marito: "Mio piccolo guerriero. Forza che tra poco sarai di nuovo in pista. Ti amo con tutta la mia anima". "Ti amo con tutto il mio cuore", la dolce risposta di Paulo.

Il numero 21 della Roma è tornato proprio nel tardo pomeriggio nella Capitale e a breve inizierà la riabilitazione a Trigoria.