Instagram, Mannini dopo il rinnovo: "Giocare per questa squadra è unico". Romano: "Ora si continua a lavorare con ancora più determinazione" (FOTO)

Dopo il rinnovo di contratto con la Roma, Mattia Mannini ha raccontato la sua felicità su Instagram: "Sono estremamente grato per l’opportunità di continuare a vestire questa maglia. Giocare per questa squadra, in questa città, è qualcosa di veramente unico e inspiegabile a parole. Ringrazio la società per la fiducia, darò sempre tutto me stesso per questi colori. Daje Roma Daje".

Anche Alessandro Romano ha affidato a Instagram le sue sensazioni dopo il prolungamento del contratto: "Sono felice di annunciare il mio rinnovo di contratto con la AS Roma! Ringrazio la società per la fiducia e rivolgo un sincero riconoscimento a tutti gli allenatori e compagni di squadra per l’opportunità di continuare questo percorso insieme. Un grazie speciale alla mia famiglia, in Svizzera e in Italia, che mi è sempre stata accanto. A mio fratello Luca, un esempio per me, per il suo costante supporto, e soprattutto ai miei genitori, che mi hanno sostenuto e dato la forza giorno dopo giorno. Un grande riconoscimento va alla mia agenzia, Football Time Srl, e a Franco Di Jorio, che hanno sempre creduto in me fin dal primo giorno, supportandomi in ogni passo della mia carriera. Infine, un pensiero speciale a tutte le persone che lavorano nel convitto e che, in questi ultimi 27 mesi, mi hanno praticamente adottato. Grazie di cuore ad Augusto, Cecilia, Shaza e Sergio: il vostro impegno quotidiano ha reso tutto questo possibile. Ora si continua a lavorare con ancora più determinazione! Daje Roma!".