Instagram, Sergio Oliveira ricorda il trasferimento in giallorosso: "3 anni fa". E poi esalta la bellezza di Roma: "La città più bella" (FOTO)

Nonostante sia rimasto a Roma solamente sei mesi, Sergio Oliveira è rimasto legatissimo ai colori giallorossi. Il centrocampista portoghese arrivò in prestito dal Porto il 12 gennaio 2022 e, oltre a segnare tre reti in 22 partite, fu tra i protagonisti della vittoria della Conference League. Sul proprio profilo Instagram il classe '92 ha voluto celebrare l'anniversario del suo trasferimento alla Roma: "3 anni fa", la didascalia che accompagna la foto. Successivamente ha pubblicato un altro scatto, ma in questo caso il soggetto è l'Altare della Patria: "La città più bella".