Instagram, la nostalgia di Aldair per Fiorentina-Roma e i duelli con Batistuta: "Sempre grandi ricordi e forti emozioni" (FOTO)

Oggi alle ore 20:45 va in scena all'Artemio Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la nona giornata di Serie A. Tramite un post su Instagram la leggenda giallorossa Aldair ha ricordato con forte nostalgia le sfide tra la Viola e i capitolini, soffermandosi soprattutto sui duelli con Gabriel Omar Batistuta: "Fiorentina-Roma suscita sempre grandi ricordi ed emozioni forti. Il principale è con me in queste foto", la didascalia che accompagna il post.

