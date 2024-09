Instagram, Saelemaekers sorridente dopo l'operazione: "È andato tutto bene! Tornerò più forte di prima, ci vediamo presto" (FOTO)

La Roma sarà costretta a fare a meno di Alexis Saelemaekers per alcuni mesi. Nella giornata di ieri l'esterno belga è stato operato in seguito alla frattura del malleolo mediale e dovrà rimanere ai box fino a novembre. Il calciatore ha pubblicato su Instagram una foto in cui lo si vede sorridente nel letto della clinica in cui è stato eseguito l'intervento: "Grazie per tutti i vostri messaggi. È andato tutto bene! Tornerò più forte di prima! Ci vediamo presto", il messaggio di Saelemaekers.