Il Capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini non ha fatto mancare il suo pensiero per Agostino Di Bartolomei nell'anniversario della sua scomparsa, pubblicando la foto del murales realizzato dai tifosi romanisti in occasione della vittoria della Conference League che li ritrae con la Coppa in mano. “Un pensiero e un abbraccio. Grande Capitano” ha scritto il numero 7 giallorosso.

